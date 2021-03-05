Сотрудница «Нижнекамскнефтехима» стала победительницей конкурса «Женщина года»

Фото: Ринат Назметдинов

Стали известны имена победителей республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Нижнекамск на нем представляли восемь участников, среди них — две сотрудницы ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Аппаратчик приготовления катализатора Наиля Ахметшина одержала уверенную победу в номинации «Моя судьба — моя профессия». Ахметшина работает в ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 2000 года. Здесь же трудятся муж, дочь и другие родственники, общий трудовой стаж династии насчитывает более 200 лет.

— Я не ожидала, что одержу победу. Очень волнительно, ощущения неописуемые. Хочу сказать большое спасибо нашему предприятию, профсоюзу, моему цеху за поддержку. Они в меня верили с самого начала, — поделилась впечатлениями женщина.

Еще одна сотрудница ПАО «Нижнекамскнефтехим» — начальник исследовательской лаборатории сополимеров НТЦ Диляра Фазилова боролась за победу в номинации «Женщина-ученый». На предприятии она трудится с 2003-го, является автором и соавтором четырех патентов на изобретение, 12 рацпредложений.



— Мне немного не хватило до победы, но я не переживаю из-за этого, в любом случае — это очень большой опыт. Мне посчастливилось попасть на потрясающий концерт. Я под впечатлением, — сказала Диляра.

В этот день перед собравшимися в зале выступили лучшие хореографические и танцевальные коллективы, артисты РТ. По просьбе Министерства культуры Республики Татарстан на сцене большого концертного зала имени Салиха Сайдашева свои композиции исполнил мужской вокальный ансамбль ПАО «Нижнекамскнефтехим» — лауреат республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».



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