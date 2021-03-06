КНИТУ-КАИ отпраздновал 89-летие масленичными гуляниями — видео

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Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) отпраздновал свой день рождения масленичными гуляниями. Вузу исполнилось 89 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Вуз был создан в Казани на базе аэродинамического отделения Казанского государственного университета (ныне К(П)ФУ). На сегодняшний день в КНИТУ-КАИ учатся более 15 тыс. студентов, за всю историю университета его диплом получили более 100 тыс. человек.

Сегодня на фасаде первого корпуса КНИТУ-КАИ появилась мемориальная доска в честь генерального конструктора, основоположника отечественной школы морского ракетостроения, дважды Героя Социалистического Труда Виктора Макеева. В этом здании он учился с 1942 по 1944 годы.

Напомним, ранее сотрудники КНИТУ-КАИ обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой разобраться в ситуации с выборами ректора.



Татьяна Демина