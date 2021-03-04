Коллектив КНИТУ-КАИ попросил Минниханова разобраться со слухами об отмене выборов ректора

Сотрудники КНИТУ-КАИ обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой разобраться в ситуации с выборами ректора. Обращение, подписанное 304 сотрудниками университета, есть в распоряжении «Реального времени».

«В последние дни в университетский среде упорно муссируются слухи о возможности отмены в КНИТУ-КАИ выборов ректора и назначение исполняющим обязанности стороннего человека, не имеющего отношения к научной и образовательной сфере», — говорится в письме.

В связи с этим коллектив вуза «находится в шоковом состоянии» и просит Минниханова разобраться в ситуации и дать возможность провести выборы ректора из четверых ранее утвержденных кандидатов.

Действующий ректор Альберт Гильмутдинов снял свою кандидатуру. Фото: Максим Платонов

Напомним, что в начале февраля ученый совет КНИТУ-КАИ утвердил четыре кандидатуры на пост ректора. Среди них завкафедрой технической физики Алмаз Гайсин, директор Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев, проректор вуза по образовательной деятельности и воспитательной работе Алексей Лопатин и директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина. Действующий ректор Альберт Гильмутдинов снял свою кандидатуру.

Недавно в телеграм-канале «Татарская Якудза» появилась информация о том, что Кабмин республики направил в Минобрнауки России письмо в поддержку действующего главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимура Алибаева как потенциального и наиболее подходящего руководителя КНИТУ-КАИ. Эту информацию распространяли и другие телеграм-каналаы. Подобные сообщения циркулировали в республиканских СМИ, правда, на уровне неподтвержденных слухов.

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов о смене деятельности Алибаева ничего не известно. Фото: Олег Тихонов

В пресс-службе администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов эту информацию не подтверждали, отвечая, что о смене деятельности Алибаева ничего не известно.

Дарья Пинегина