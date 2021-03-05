Семак назвал сильные стороны «Рубина» Слуцкого перед игрой в Казани

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сильных сторонах казанского «Рубина» перед очным поединком в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Рулевой питерцев выделил Хвичу Кварацхелию и Джордже Деспотовича, а также отметил качественный подбор игроков в обороне казанцев.

— Это команда, которая играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идет как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге.

Плюс Деспотович, который забивает очень много в этом чемпионате. Это то, что касается их ударной, атакующей мощи. Что касается обороны, то в этой линии собраны футболисты, которые уже поиграли и являются достаточно крепкими даже по европейским меркам, — сказал Семак.

При этом тренер «Зенита» заметил, что отсутствие нескольких основных игроков «Рубина» из-за дисквалификации вряд ли сыграет на руку его команде.

В составе казанцев в следующем туре не смогут сыграть из-за дисквалификаций защитник Сильвие Бегич, а также полузащитники Оливер Абильдгор и Олег Шатов. У «Зенита» встречу в Казани могут пропустить травмированные Малком и Себастьян Дриусси, занимающиеся по индивидуальной программе.