Руководитель фонда «Возрождение» рассказала, как восстанавливают собор Казанской иконы Божией Матери

Исполнительный директор «Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова в ходе онлайн-конференции «Реального времени» рассказала, как проходит реставрация собора Казанской иконы Божией Матери.

— Воссоздание — это всегда более сложный процесс, нежели строительство. Воссоздаем на руинах разрушенного собора. Когда изучили руины, выслушали наших археологов, которые провели изыскания, оказалось, к нашему счастью, великому удивлению многих ученых, что сохранились остатки фундаментов пещерного храма. И это заставило нас по-другому посмотреть на процесс воссоздания. Нам пришлось серьезно, основательно работать над сохранением этих руин, над тем, чтобы эти фундаменты укрепить, чтобы они были по-прежнему основанием для собора, исторически стоявшего когда-то на этой земле.



realnoevremya.ru

В результате пещерный, нижний храм удалось воссоздать. Реставраторы также смогли восстановить элементы росписи. На сегодняшний день рабочие уже приступили к росписи верхнего храма. Создана рабочая группа художников и искусствоведов, и буквально каждый элемент в росписи обсуждается, утверждается эскиз. И только потом начинается роспись. Ларионова отметила, что завершить работы планируется к лету следующего года.



Первая часть интервью с руководителем фонд «Возрождение» — в материале «Реального времени».