931 млн тонн выброшенной за год еды — это много или мало?

Согласно отчету ООН, жители планеты в 2020 году выбросили в качестве отходов 931 млн тонн продуктов питания. В докладе анализируются пищевые отходы, образующиеся в торговых точках, ресторанах и домах, включая как продукты питания, так и несъедобные части. Авторы исследования изучили 152 точки сбора данных о пищевых отходах в 54 странах мира. Результаты показали, что почти в каждом государстве, независимо от уровня дохода, количество выброшенных продуктов было довольно велико.

При этом, по данным ООН, порядка 690 миллионов человек на Земле голодали в 2019 году. Ожидается, что проблема голода значительно усугубится из-за пандемии COVID-19. Вдобавок 3 млрд человек не могут позволить себе здоровую диету.

Авторы доклада также заявляют, что сокращение пищевых отходов может привести к уменьшению выбросов парниковых газов, замедлит разрушение природы из-за преобразования земель и их загрязнения, повысит доступность продуктов питания и, таким образом, уменьшит голод и сэкономит деньги во время глобальной рецессии.

Фото: Максим Платонов

931 млн тонн выброшенной еды в год — это:

— 17% от объемов всего продовольствия, производимого на планете за год. При этом в докладе отмечается, что еще часть продуктов питания не доходит до прилавка: остается гнить на поле или портится при транспортировке.

— 74 килограмма на человека в год — если учитывать только еду, которую выбрасывают домохозяйства.

— 33 кг еды в год, выброшенной только на территории России. Наименее бережливыми странами, согласно докладу, являются Армения и Азербайджан, где выбрасывают более 93 кг еды в год.

— Около 10% от всех выбросов парниковых газов в атмосферу приходится на выброшенную еду, говорится в докладе ООН.

— Если всю выброшенную еду поместить в 40-тонные грузовики, припаркованные встык, то цепь грузовиков семь раз обогнула бы Землю.

Александр Артемьев