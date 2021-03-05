931 млн тонн выброшенной за год еды — это много или мало?
Согласно отчету ООН, жители планеты в 2020 году выбросили в качестве отходов 931 млн тонн продуктов питания. В докладе анализируются пищевые отходы, образующиеся в торговых точках, ресторанах и домах, включая как продукты питания, так и несъедобные части. Авторы исследования изучили 152 точки сбора данных о пищевых отходах в 54 странах мира. Результаты показали, что почти в каждом государстве, независимо от уровня дохода, количество выброшенных продуктов было довольно велико.
При этом, по данным ООН, порядка 690 миллионов человек на Земле голодали в 2019 году. Ожидается, что проблема голода значительно усугубится из-за пандемии COVID-19. Вдобавок 3 млрд человек не могут позволить себе здоровую диету.
Авторы доклада также заявляют, что сокращение пищевых отходов может привести к уменьшению выбросов парниковых газов, замедлит разрушение природы из-за преобразования земель и их загрязнения, повысит доступность продуктов питания и, таким образом, уменьшит голод и сэкономит деньги во время глобальной рецессии.
931 млн тонн выброшенной еды в год — это:
— 17% от объемов всего продовольствия, производимого на планете за год. При этом в докладе отмечается, что еще часть продуктов питания не доходит до прилавка: остается гнить на поле или портится при транспортировке.
— 74 килограмма на человека в год — если учитывать только еду, которую выбрасывают домохозяйства.
— 33 кг еды в год, выброшенной только на территории России. Наименее бережливыми странами, согласно докладу, являются Армения и Азербайджан, где выбрасывают более 93 кг еды в год.
— Около 10% от всех выбросов парниковых газов в атмосферу приходится на выброшенную еду, говорится в докладе ООН.
— Если всю выброшенную еду поместить в 40-тонные грузовики, припаркованные встык, то цепь грузовиков семь раз обогнула бы Землю.
комментарии
Под едой понимается и очистки овощей и фруктов, как без них ?
Если в стране на душу населения потребляется около 100 кг картофеля и столько же овощей и фруктов, их очистки должны составить не менее 50 кг
т.е. цифра по России занижена.
Также 33 кг выброшенной еды в год не согласуется со статистикой по ТКО (которая в свою очередь сильно завышена) 500 кг на душу, из них 40 % пищевые отходы, т.е. должно быть 200 кг (!), что есть абсурд.
С чем можно согласиться, пищевые отходы, выброшенные и не переработанные, являются источником метана и других газов. Поэтому, пищевые отходы целесообразно собирать отдельно и переработать биотехнологическими методами, это наиболее доступный и дешевый метод