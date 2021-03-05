В Казани выросли цены на новостройки на 19%

В Казани выросли цены на рынке первичной недвижимости. К концу 2020 года стоимость новостроек увеличилась на 19%. Средняя цена квадратного метра достигла 93 086 рублей.

По итогам прошлого года спрос на покупку жилой недвижимости в столице Татарстана вырос на 31% в категории новостроек. Но предложение при этом снизилось на 38%.

С января 2020-го по февраль 2021-го однокомнатные квартиры в Казани выросли в цене в среднем на 40%, «двушки» подскочили на 30%, а трехкомнатные добавили 20%, подсчитал руководитель агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

Фото: realnoevremya.ru

— Динамика стоимости квадратного метра зависит от проекта, но если брать в среднем, то цены выросли где-то на 20—25% — примерно как и весь рынок жилья в Казани. Это рост выше среднего, к тому же он случился буквально за полгода — в первую половину 2020 года застройщики заморозили цены, — рассказал директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон.

По мнению генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандера Юсупова, драйвером рынка стала льготная ипотека.

Подробнее о росте цен на недвижимость в Казани — в материале «Реального времени».