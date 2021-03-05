В Татарстане в 2020 году появились еще четыре особо охраняемые природные зоны

В Татарстане в 2020 году создали 4 новые особо охраняемые природные территорий. На сегодняшний день природно-заповедный фонд республики образуют 190 ООПТ.

Создание новых территории обеспечило охрану околоводных и водных экосистем основных рек Республики — Кама, Ик и Белая. Татарстан занимает лидирующие позиции по доле природных территорий от площади субъекта (6,8%) среди других регионов Поволжья.

Фото: Олег Тихонов (архив)

При комитете работает Научно-технический совет, куда входят ученые республики. В 2020 году они провели научно-исследовательскую работу, в результате которой обнаружили перспективные участки для создания новых охраняемых зон и ключевых орнитологических территорий, работа по которым будет организована в 2021 году.

За 2020 год Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам пресек 1 345 нарушений. Ущерб животному миру по ним составил 6,5 млн рублей, заведено 119 уголовных дел, штрафы по правонарушениям составили 2 млн рублей.



Татьяна Леухина