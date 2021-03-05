Госкомитет по биологическим ресурсам Татарстана за год пресек свыше 1,3 тыс. нарушений

В Татарстане за год госкомитет по биологическим ресурсам пресек 1 345 нарушений. Ущерб животному миру по ним составил 6,5 млн рублей, заведено 119 уголовных дел, штрафы по правонарушениям составили 2 млн. рублей, рассказал председатель госкомитета Федор Батков.

Конфискована 1 автомашина, 9 плавсредств, два ружья. Шесть лиц лишили права заниматься охотой, а более 30 человек лишили права на хранение оружия.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Оборот продукции охоты за год составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем в 2019. Батков связал это с большим объемом добычи и увеличение численности животного мира. «Больше численность животного мира, больше лицензий выдается. Сыграло роль, что стали более активно добывать кабана». — заявил он.



В конце февраля во время рейда по недопущению незаконной добычи биоресурсов сотрудники госкомитета обнаружили жителя поселка Звезда Спасского района, который незаконно добыл одного кабана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

