В России зарегистрировали 11 024 новых случая COVID-19
В России выявили 11 024 новых случая COVID-19 за сутки. За весь период в стране зарегистрировали 4 301 159 случаев, сообщает оперштаб.
За сутки выздоровели 15 464 пациента, за все время пандемии — 3 885 321.
За сутки умерли 462 человека. Всего жертвами коронавирусной инфекции стали 88 285 пациентов.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в дайджесте «Реального времени».ОбществоМедицина
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