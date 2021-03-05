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В России зарегистрировали 11 024 новых случая COVID-19

11:09, 05.03.2021
В России зарегистрировали 11 024 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России выявили 11 024 новых случая COVID-19 за сутки. За весь период в стране зарегистрировали 4 301 159 случаев, сообщает оперштаб.

За сутки выздоровели 15 464 пациента, за все время пандемии — 3 885 321.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За сутки умерли 462 человека. Всего жертвами коронавирусной инфекции стали 88 285 пациентов.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в дайджесте «Реального времени».

ОбществоМедицина
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