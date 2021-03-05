Резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополис» вложили в развитие бизнеса более 11 млрд рублей

В Татарстане инвестиции резидентов и партнеров особой экономической зоны «Иннополис» по итогам 2020 года превысили 11 млрд рублей. Они выросли на 32,5% по сравнению с показателем 2019 года, рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Выручка составила 8 млрд рублей. Он выразил надежду на то, что результаты в текущем году будут выше результатов 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году резидентами ОЭЗ «Иннополис» стали 19 компаний. Всего на территории экономической зоны осуществляют деятельность 107 компаний-резидентов и 26 компаний-партнеров, которые создали 3,8 тыс. рабочих мест.

В 2019 году инвестиции в ОЭЗ «Иннополис» составили 8,3 млрд рублей, а выручка резидентов и партнеров — 7,5 млрд рублей, пишет ТАСС.

В январе в Иннополисе ввели в эксплуатацию новый технопарк им. Н.И. Лобачевского. Его площадь составляет более 28 тыс. кв. м. В новом технопарке планируется создать 1 500 новых рабочих мест. На данный момент компании уже забронировали в здании первые 3 тыс. кв. м площади. В новом технопарке будут размещаться и уже действующие резиденты ОЭЗ «Иннополис». В городе работает технопарк «Попов».

