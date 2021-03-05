В России предложили сделать платную регистрацию в аэропортах
В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Инициативу Минтрансу РФ направил «Аэрофлот».
Так, авиаперевозчик предложил внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП) и исключить из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Представить «Аэрофлота» Михаил Демин пояснил, что на сегодняшний день в тариф включается регистрация, однако все больше людей пользуются онлайн-регистрацией.
Источник газеты «Известия» в одной из крупных авиакомпании пояснил, что нововведение позволило бы пассажирам выбирать: платить за регистрацию в аэропорту или же пройти бесплатную онлайн-регистрацию.
Росавиация увидела в предложении «Аэрофлота» социально-негативные риски предлагаемой меры. В Минтрансе уточнили, что пока никаких решений по этому поводу не принималось.
В конце февраля «Аэрофлот» захотел ввести тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, а еще маршрут перелета без учета мнения пассажира. Также перевозчику предлагалось разрешить поменять прямой маршрут на стыковочный рейс, изменить класс обслуживания. По такому тарифу билеты предлагалось сделать «негарантированными».
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