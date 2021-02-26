«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира по «негарантированным» билетам

«Аэрофлот» хочет ввести тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, а еще маршрут перелета без учета мнения пассажира. Помимо этого, перевозчик может поменять прямой маршрут на стыковочный рейс, изменить класс обслуживания. По такому тарифу билеты будут «негарантированными». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.



За неудобства пассажиру будут выплачивать компенсацию. Однако, выплаты последуют не во всех случаях: не будет компенсации, например, если пассажира уведомят об изменениях за две недели. В компании полагают, что введение такого тарифа позволит снизить среднюю стоимость билетов на 2%. Эксперты считают, что эта инициатива — попытка легализации овербукинга (продажа авиакомпанией большего количества билетов, чем кресел в самолете).

Тасун сообщил, что рассмотрение инициативы отложено для сбора мнений других участников рынка. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин в то же время сообщил, что в компании уже отказались от предложения, разрабатываемого во время пандемии. Как сообщили в Минтрансе, предложение не будет рассматриваться до полноценного восстановления авиасообщения.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко