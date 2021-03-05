Эксперт: «Можно долго спорить о Ламсе в «Салавате», но он хотя бы не играет в «бей-беги»

Эксперт КХЛ Александр Кожевников отметил работу Томи Ламсы во главе «Салавата Юлаева» в плане развития молодых хоккеистов.

«Можно долго спорить о Томи Ламсе из «Салавата», о котором до Уфы в России никто и никогда не слышал. Но этот финн хотя бы играет не в «бей-беги» Хартли или Скабелки, да и, например, Родион Амиров в последнем матче с «Трактором» провел на льду под 15 минут. Для меня это показатель», — сказал Кожевников.

Александр Кожевников. Фото: russia-hockey.ru

Также он высказался о победе «Трактора» над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

«На Востоке не удивил тягучий «Трактор», по стилю он неудобен Уфе, посмотрим на развитие этой серии», — считает эксперт.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» и «Трактор» проведут второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина в Уфе. Пока в серии ведет челябинский клуб, обыгравший уфимцев в стартовой игре со счетом 3:1.

Подробнее о причинах поражения «Салавата Юлаева» читайте в материале «Реального времени».