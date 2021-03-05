В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства матерью 6-летнего сына

В Татарстане возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) после обнаружения в поселке Васильево Зеленодольского района РТ тела женщины и ребенка.

На теле 6-летнего мальчика обнаружили признаками насильственной смерти в виде следов удушения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение СУ Следственного комитета РФ по Татарстану. По версии следствия, мать убила ребенка, а затем покончила с собой.

Место происшествия осмотрено. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Напомним, происшествие случилось 4 марта. У подозреваемой было двое детей. Второй ребенок, девочка, в момент происшествия находилась в школе. Соседи характеризуют семью положительно.

Татьяна Демина