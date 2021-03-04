В Татарстане обнаружили тело женщины и ребенка — по предварительной версии мать убила сына и покончила с собой

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ обнаружили тела женщины и ребенка. По предварительной версии, мать убила своего сына, после чего покончила с собой. Об этом сообщает программа «Вызов 112» на ТНВ.

Известно, что у погибшей было двое детей. Второй ребенок, девочка, в момент происшествия находилась в школе. Соседи характеризуют семью положительно.

Ранее в Казани пенсионер убил супругу, признавшуюся в давней измене, а затем позвонил пасынку, рассказал о произошедшем и попытался покончить с собой.