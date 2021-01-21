В Казани пенсионер убил супругу, признавшуюся в давней измене
В Казани пенсионер убил свою супругу после ее признания в измене много дет назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.
По версии следствия во время совместного распития алкогольных напитков, 72-летняя супруга подозреваемого сообщила ему, что родила их дочь от другого мужчины. Также она добавила, что внучка мужчины ведет аморальный образ жизни.
После таких слов пенсионер схватился за нож и нанес раны жене в грудь. Он полученных ранений она умерла на месте. После этого он позвонил пасынку, рассказал о произошедшем, а затем попытался покончить с собой.
Свою причастность к преступлению мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Казани задержали нетрезвую 24-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве своей подруги.
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