Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до -7 градусов

В пятницу, 5 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на юго-востоке республики прогнозируется снег. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.



Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -4°С до -7°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -2°С до -5°С.



Напомним, в МЧС Татарстана предупредили, что до 18 часов 5 марта на территории Татарстана и в Казани сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с.





Татьяна Демина