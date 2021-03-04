В Набережных Челнах за некачественную воду оштрафовали три управляющие компании

В Набережных Челнах за предоставление населению некачественной воды к административной ответственности привлекли три управляющие компании. Штрафы от 20 тыс. рублей и выше получили УК «ДОМиКо», «Ремжилстрой» и «Энтузиаст».

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев сообщил, что в ведомство от местных жителей поступило семь жалоб на качество горячей воды и ее температуру. Шесть из них подтвердились в ходе проверки.

Бариев напомнил, что сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверки городских предприятий по розливу питьевой воды. Жалоб на них и качество воды нет, пишут «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 8 февраля, с начала 2021 года управляющие компании Набережных Челнов 15 раз оштрафовали за ненадлежащую уборку снега во дворах многоквартирных домов. Еще в 12 случаях санкции применялись к их должностным лицам.



Татьяна Демина