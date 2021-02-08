Управляющие компании Челнов за неубранный снег с начала года оштрафовали 15 раз

Фото: Максим Платонов

С начала 2021 года управляющие компании Набережных Челнов за ненадлежащую уборку снега во дворах оштрафовали 15 раз. Еще в 12 случаях санкции применялись к их должностным лицам, сообщил заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев.

Он добавил, что администрация Челнов оперативно реагирует на жалобы граждан на неубранный во дворах и на улицах снег, пишут «Вести КАМАЗа».

Зуев также обратил внимание, что уборка снега в Набережных Челнах продолжается, управляющие компании начали работать лучше.

Сегодня исполком Набережных Челнов опубликовал график уборки от снега местных проездов в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах автограда с 8 по 14 февраля. Власти города попросили автомобилистов убрать припаркованные вдоль дороги машины для беспрепятственной работы спецтехники и дорожных служб.

Ранее в соцсетях опубликовали фотографию, как в Набережных Челнах дворники расчистили снег во дворе дома, оставив лишь снежные «кирпичики» под колесами припаркованного автомобиля.



Татьяна Демина