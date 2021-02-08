Управляющие компании Челнов за неубранный снег с начала года оштрафовали 15 раз
С начала 2021 года управляющие компании Набережных Челнов за ненадлежащую уборку снега во дворах оштрафовали 15 раз. Еще в 12 случаях санкции применялись к их должностным лицам, сообщил заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев.
Он добавил, что администрация Челнов оперативно реагирует на жалобы граждан на неубранный во дворах и на улицах снег, пишут «Вести КАМАЗа».
Зуев также обратил внимание, что уборка снега в Набережных Челнах продолжается, управляющие компании начали работать лучше.
Сегодня исполком Набережных Челнов опубликовал график уборки от снега местных проездов в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах автограда с 8 по 14 февраля. Власти города попросили автомобилистов убрать припаркованные вдоль дороги машины для беспрепятственной работы спецтехники и дорожных служб.
Ранее в соцсетях опубликовали фотографию, как в Набережных Челнах дворники расчистили снег во дворе дома, оставив лишь снежные «кирпичики» под колесами припаркованного автомобиля.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым