«Газпром» потерял 110 млн рублей из-за июньской аварии в газохранилище в Казани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Потери от взрыва на газонаполнительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» в июне 2020 года в Казани составили 110 млн рублей. Такие данные отображены в пояснениях к годовой отчетности.

Сообщается, что ущерб непосредственно от аварии составил 13,5 млн рублей, он включает в себя стоимость утраченного имущества — 2,9 млн рублей, затраты на ликвидацию аварии и восстановление основных средств — 8,6 млн рублей.

Основные потери связаны с приостановкой работы газонаполнительной станции после аварии. Предприятие недополучило выручку в размере 98,8 млн рублей, из них 87,25 млн рублей недополучено по услугам хранения сжиженного газа.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В 2020 году предприятие в 2,1 раза снизило объем оказанных услуг по сливу и хранению сжиженного газа — до 117,3 тыс. тонн. Продажа сжиженных углеводородных газов снизилась в 1,4 раза, до 10,1 тыс. тонн, по сравнению с показателями 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Сейчас восстановительные работы на газонаполнительной станции завершены. В скором времени перевалка сжиженного газа будет возобновлена.



Напомним, что авария на Казанской кустовой базе сжиженного газа произошла в июне 2020 года. Возгорание и последующий взрыв произошли при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. После взрыва последовал пожар.

Ольга Плешкова