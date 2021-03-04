Татарстанские таможенники вычислили фирму-однодневку с подставным директором

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане таможенники выявили фирму-однодневку с подставным директором. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники установили, что в 2019 году житель Казани представил неустановленному лицу по имени «Сергей» документы, удостоверяющие личность, для создания юридического лица. За вознаграждение он предоставил необходимый пакет документов, подписал бумаги, необходимые для создания ООО и создания юрлица.

«Он лично представил пакет документов, установленный российским законодательством, в том числе собственноручно подписанное заявление о государственной регистрации юридического лица. На этом основании в ЕГРЮЛ были внесены данные мужчины как об учредителе и директоре ООО», — сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

При этом оперативники выяснили, что мужчина никогда не проводил и не проводит финансово-хозяйственную деятельность. По месту госрегистрации юрлицо никогда не располагалось.

В отношении 29-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по факту предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.



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Ольга Плешкова