В Казани выросла стоимость аренды в бизнес-центрах

В Казани спрос на офисные помещения вернулся к доковидным показателям. В 2020 году к позапрошлому году стоимость аренды выросла на 4,3%. Средневзвешенная ставка на площади в бизнес-центрах составила: у А-класса 1,4 тыс. рублей за м² в месяц, у В+ — 888 рублей, В — 748 рублей, С — 496 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании UD Group.



По мнению президента Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева, сегмент помещений А и B+ класса пандемия практически не затронула, а вот на среднем ценовом сегменте все же отразилась — бизнес искал более дешевые варианты. Чаще всего говорилось о переезде офиса из центра в спальный район. В целом, по его словам, офисная недвижимость от пандемии коронавируса пострадала гораздо меньше, чем торговая или ресторанная.

Как отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, в январе 2021 года зафиксировали максимальный рост цен на офисную недвижимость: «По статистике портала недвижимости Restate, цена аренды торговых помещений в Казани за год увеличилась с 1013 рублей за м² в месяц до 2003 руб./м². Таким образом, стоимость квадратного метра превысила допандемические показатели». Тем не менее аналитик считает, что такой скачок стоимости все же носит временный характер, и цена в скором времени должна вернуться к показателям конца 2019 — начала 2020 года.

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В феврале «Реальное время» публиковало опрос предпринимателей о том, что стало главной проблемой бизнеса в 2021 году. В тройку проблем вошли невозможность выплатить налог на имущество или деньги за аренду.

Маргарита Головатенко