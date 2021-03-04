«Синтез» продлил победную серию в чемпионате России до 20 матчей

«Синтез» дома обыграл петербургскую «Балтику» (11:9) во втором матче 13-го тура чемпионата России по водному поло.

Казанцы первыми открыли счет, но на перерыв команды ушли при ничейном результате — 2:2. В равной борьбе прошел и второй период. Первая половина встречи закончилась при счете 5:5.

Решающий отрыв команда Марата Закирова сделала в третьей четверти. Три мяча Аделя Латыпова помогли казанцам уйти вперед в счете — 9:7. В заключительном периоде команды дважды обменялись голами, благодаря чему «Синтез» одержал итоговую победу.

Самыми результативными игроками в составе казанцев стали Адель Латыпов и Арслан Закиров, записавшие в свой актив по 4 мяча.

Эта победа стала для «Синтеза» 20-й подряд в чемпионате страны. В следующем туре казанцы сыграют два матча с главным конкурентом в турнирной таблице волгоградским «Спартаком». Игры пройдут 12—13 марта в казанском бассейне «Оргсинтез».

Напомним, ранее «Синтез» проиграл дома московскому «Динамо» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Европы.