Казанский Кремль прокомментировал назначение Салавата советником министра культуры РТ

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала назначение татарского певца Салавата Фатхетдинова на пост советника министра культуры РТ на общественных началах.



«С точки зрения его погруженности в культуру это для культуры совершенно не чужой человек. Не надо его воспринимать только как народного любимца и исполнителя известных татарских песен. Он обожает театр, для меня это стало открытием», — сказала она.

Галимова отметила, что должность советника по культуре при президенте РТ вводить не планируется — сейчас за это отвечает вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, помимо Салавата в число советников министра культуры РТ Ирады Аюповой на общественных началах вошли лауреат премии им. М. Джалиля, известный театральный критик Нияз Игламов, член Международной федерации журналистов, член Союза фотохудожников России Раиса Сафиуллина, управляющий партнер, генеральный директор консалтинговой компании Sculptor Agency ( Москва) Виктор Житлов.