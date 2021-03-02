Салават Фатхутдинов стал общественным советником министра культуры Татарстана

В Татарстане назначили советников министра культуры РТ Ирады Аюповой на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ими стали заслуженный артист РФ, народный артист РТ Салават Фатхутдинов, лауреат премии им. М. Джалиля, известный театральный критик Нияз Игламов, член Международной Федерации журналистов, член Союза фотохудожников России Раиса Сафиуллина, управляющий партнер, генеральный директор консалтинговой компании «Sculptor Agency» ( Москва) Виктор Житлов.



Фото: скриншот / youtube.com

В сентябре прошлого года Салават Фатхутдинов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой создать федеральный тематический телеканал, ориентированный на народы России и национальную культуру.

А в октябре прошлого года в Башкирии назначили советником по вопросам развития культуры и молодежной политики на общественных началах певца Радика Юльякшина (Элвина Грея).

