Сын владельца «Уралхима» подписал контракт с командой «Формулы-1»

Сын владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина Никита подписал контракт с командой «Формулы-1».

В новом сезоне россиянин будет выступать за «Хаас». Напарником Мазепина может стать коллега по «Формуле-2» Мик Шумахер.

Russia’s Nikita Mazepin will drive for Haas F1 Team, in a multi-year deal starting with the 2021 FIA Formula 1 World Championship. #HaasF1 https://t.co/MirYFuqUGd