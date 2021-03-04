Зият Пайгин считает, что «Торпедо» не повезло в матче с «Ак Барсом»

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 от) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. По его словам, нижегородской команде не хватило везения в игре в Казани.

— Сегодняшняя игра показала, что каждый может на равных играть с каждым. И неважно, восьмой ты или первый. Немного не повезло, а так — будем стараться и выходить на следующую игру, — приводит слова Пайгина пресс-служба клуба.

Он также отметил, что команда немного просела в физическом плане из-за большого количества удалений. При этом хоккеист считает достаточной функциональное состояние игроков «Торпедо».

— Тяжело было, когда в меньшинстве пять минут играли. А так, все выстояли, только в овертайме немножко не хватило. По функциональности у нас вся команда готова. Мы для этого играли весь сезон и готовились. Сейчас посмотрим, удастся ли восстановиться. Наверное, кто лучше восстановится, тот и сыграет лучше. У каждого, наверное, есть свои секреты восстановления, — сказал Пайгин.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, первый матч серии «Ак Барса» против «Торпедо» остался за казанской командой. Решающая шайба казанцев была заброшена в овертайме, когда гости остались в меньшинстве из-за удаления Криса Уайдмэна. Всего за игру «Торпедо» набрало 33 минуты удалений, 4 из которых пришлись на дополнительное время.



Вторую встречу в Казани соперники проведут 5 марта, после чего отправятся в Нижний Новгород.