Исследование: как казанцы готовятся к Международному женскому дню

К Международному женскому дню казанцы готовят женщинам необычные подарки. Аналитики сервиса «Авито.Услуги» выяснили, что могут ждать жительницы столицы РТ в предстоящий праздник.

Так, мужчины активно заказывают услуги гравировки. В этом году спрос на них на 125% превысил прошлогодний. Число объявлений от мастеров в этой категории выросло за год на 50%. Чаще всего казанцы выбирают лазерную гравировку и гравировку по металлу.

Также в столице РТ популярна гравировка по дереву. За предпраздничную неделю в Казани на 42% вырос спрос на портреты.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на 24% увеличилась популярность услуг по организации шоу. Особенно востребованы фаер-шоу и бармен-шоу. Мужчины предпочитают дарить и полезные подарки. Среди них — курсы и обучающие мастер-классы. На 70% по сравнению с прошлым годом выросла популярность спортивных и танцевальных курсов. Также за год спрос на услуги тренеров вырос на 51%.

За неделю в России увеличился спрос на доставку готовой еды — на 37%. Еще на 33% стали популярнее услуги по доставке подарков.

Ранее исследование показало, что россиянки хотели бы получить в подарок на 8 марта.