Россиянки разных профессий рассказали, какие цветы хотят получить на 8 Марта

Россиянки разных профессий рассказали, какие цветы хотели бы получить на 8 марта. Об этом сообщает исследовательский центр портала SuperJob.



Самые желанные цветы на весенний женский праздник — тюльпаны. Их хотели бы получить 23% россиянок. Больше всего они нравятся менеджерам по закупкам (39%), HR-менеджерам (35%), кладовщикам (33%), а еще главным бухгалтерам (31%). Еще эти цветы любят секретари, инженерно-технические работники (по 29%), врачи и учителя (по 28%).

Каждая пятая женщина (21%) хотела бы получить розы: такой подарок подойдет для продавцов (33%), квалифицированных рабочих (27%) и юристов (26%). Часто сообщали о желании получить именно эти цветы кладовщики (25%), экономисты, администраторы, инженерно-технические работники (по 24%), а еще медсестры и менеджеры по продажам (по 23%).

Другие цветы уступают тюльпанам и розам по популярности: питоны отели бы получить 7% женщин, чаще это руководители, бухгалтеры, секретари, медсестры и офис-менеджеры (по 9%). О желании получить в подарок на 8 Марта мимозы рассказали 5% опрошенных россиянок — чаще это главные бухгалтеры (12%), HR-менеджеры и операторов колл-центров (по 10%).

Ромашкам обрадовались бы 5% опрошенных — среди любительниц этих цветов часто сообщают менеджеры по закупкам (17%). 4% респондентов отдают предпочтение лилиям, столько же женщин сообщили о том, что были бы рады любым цветам. 3% рассказали, что отдают предпочтение хризантемам или горшочным растениям, 2% хотели бы получить в подарок орхидеи.

Другим цветам (герберам, гладиолусам, ирисам, каллам, нарциссам, подснежникам, фиалкам) отдают предпочтение 12% женщин. 5% опрошенных не хотели бы получить цветы на 8 Марта, поскольку это «банально и непрактично».

Фото: pixabay.com

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что россиянки готовы потратить на подарок на 23 февраля в среднем не более трех тысяч рублей.

Маргарита Головатенко