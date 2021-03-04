Новым заместителем министра экономики РТ стал Динар Шакиров

В Министерстве экономики Татарстана произошли кадровые перестановки. Пост покинула замминистра Индира Киреева, эту должность занял экс-начальник управления инвестиционной политики Минэкономики Татарстана Динар Шакиров, узнало «Реальное время».

Новую должность Шакиров занял еще 24 февраля, но выяснилось это позже. Документы о назначении ушли в аппарат правительства на согласование в начале февраля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В новой должности он будет курировать блок инвестиционной и инновационной деятельности. Также Динар Шакиров будет рассматривать документы, связанные с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений, готовить их на подпись и проводить мониторинг этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение.

Подробнее о перестановках в Минэкономики Татарстана — в материале «Реального времени».