Новым заместителем министра экономики РТ стал Динар Шакиров
В Министерстве экономики Татарстана произошли кадровые перестановки. Пост покинула замминистра Индира Киреева, эту должность занял экс-начальник управления инвестиционной политики Минэкономики Татарстана Динар Шакиров, узнало «Реальное время».
Новую должность Шакиров занял еще 24 февраля, но выяснилось это позже. Документы о назначении ушли в аппарат правительства на согласование в начале февраля.
В новой должности он будет курировать блок инвестиционной и инновационной деятельности. Также Динар Шакиров будет рассматривать документы, связанные с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений, готовить их на подпись и проводить мониторинг этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение.
Подробнее о перестановках в Минэкономики Татарстана — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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