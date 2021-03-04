Главный акушер Минздрава Татарстана рассказала, как организована медпомощь беременным при COVID-19

Главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова рассказала, как в республике организовали оказание медицинской помощи беременным женщинам при COVID-19. В Татарстане создали трехуровневую систему.

Первый уровень — родильные дома при центральных районных больницах, второй — 8 роддомов при межмуниципальных медцентрах республики и 4 родильных дома Казани. Третий уровень один на республику — Центр высокотехнологичной медицинской помощи, куда поступают все беременные, входящие в повышенную группу риска.

Фото: realnoevremya.ru

«Беременные на сроке от 22 недель и будущие матери, страдающие крайне тяжелой формой коронавируса, вне зависимости от срока беременности», — уточнила врач.

Также в Татарстане открыли 2 временных инфекционных госпиталя, где беременные женщины, заболевшие COVID-19, могут получить помощь: на базе 7-й горбольницы и на площадке перинатального центра при РКБ.

В 2020 году врачи РКБ вылечили от COVID-19 495 беременных женщин.

Все подробности — в материале «Реального времени».