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В прошлом году временный госпиталь РКБ Татарстана принял 13 тысяч пациентов с COVID-19 и ОРВИ

19:58, 25.02.2021
В прошлом году временный госпиталь РКБ Татарстана принял 13 тысяч пациентов с COVID-19 и ОРВИ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 2020 год во временный госпиталь РКБ Татарстана пришло около 13 тысяч пациентов с COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в Instagram.

Самому взрослому пациенту, вылечившемуся от коронавируса, - 102 года. Всего 2 тыс. ковид-пациентов были старше 80 лет. Также врачи вылечили от COVID-19 495 беременных женщин.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Специалисты РКБ сделали 30 тысяч КТ легких. При этом 28 тыс. из них — обработал искусственный интеллект.

Кроме того, татарстанские врачи вторыми в России стали переливать ковид-пациентам плазму переболевших. В клинике заготовили 353 дозы плазмы крови, 295 из них перелили пациентам.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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