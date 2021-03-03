Горбачев заявил, что период перестройки в России замалчивают

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что информацию о перестройке в России замалчивают. Людям не хватает информации об этом периоде в истории страны, но они продолжают его изучать и делать выводы.

«Ведь период перестройки в России замалчивают, а если появляется что-либо, то в большинстве случаев в искаженном виде, а то и просто вранье», — заявил Горбачев.

По его мнению, историки будут исследовать период перестройки «день за днем, профессионально», пишет «РИА Новости».

Напомним, казанский политолог и завкафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Владимир Беляев в интервью «Реальному времени» рассказал, как Горбачева встречали в республике, каким он был не на публике, как на самом деле относился к алкоголю и почему за него мало голосовали.



Татьяна Демина