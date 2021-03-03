Новости общества

23:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: «Я не приветствую удаленную работу на практике»

23:15, 03.03.2021
Минниханов: «Я не приветствую удаленную работу на практике»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня рассказал о своем отношении к дистанционной работе. «Я не приветствую удаленную работу на практике», — заявил он.

По словам Минниханова, и работники, и школьники должны находится в коллективе. Он обратил внимание, что работа в дистанционном режиме, на который перешли все в период пандемии коронавируса, носит вынужденный характер.

«Моя позиция по поводу удаленной работы — негативная», — констатировал президент Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, какие вопросы Минниханов обсуждал на встрече с журналистами перед 8 Марта, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем