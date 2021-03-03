Артем Галимов: «Играли не в свою игру. Большинство не работает уже давно. Разбираем, но не получается»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победный матч с нижегородским «Торпедо», а также оценил свою шайбу.

— Тяжелая игра, хорошо, что забили. Играли не в свою игру. Где-то Адам подтащил, большинство не работает. Будем думать, будем работать. Почему так сложно? Это просто плей-офф.

Большинство не работает уже давно. Хотя вроде разбираем, но не получается.

— Прокомментируйте свой гол?

— Просто бросил куда-то туда, она залетела куда-то туда.





«Ак Барс» повел в серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следующая встреча казанской и нижегородской команд состоится 5 марта в Казани. Начало матча в 19:30 по московскому времени.