Артем Галимов: «Играли не в свою игру. Большинство не работает уже давно. Разбираем, но не получается»
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победный матч с нижегородским «Торпедо», а также оценил свою шайбу.
— Тяжелая игра, хорошо, что забили. Играли не в свою игру. Где-то Адам подтащил, большинство не работает. Будем думать, будем работать. Почему так сложно? Это просто плей-офф.
Большинство не работает уже давно. Хотя вроде разбираем, но не получается.
— Прокомментируйте свой гол?
— Просто бросил куда-то туда, она залетела куда-то туда.
«Ак Барс» повел в серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следующая встреча казанской и нижегородской команд состоится 5 марта в Казани. Начало матча в 19:30 по московскому времени.СпортХоккей Татарстан
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