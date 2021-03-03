СМИ: в Швеции неизвестный напал на людей с ножом — есть подозрение на террористическую атаку

В Швеции, в деревне Ветланда, в 300 километрах от Стокгольма, неизвестный мужчина напал на людей с ножом. Восемь человек получили ранения.

Существует подозрение на террористическую атаку, пишет ТАСС со ссылкой на французское информационное агентство AFP.

Полиция уже задержала нападавшего мужчину.

Ранее в Брюсселе вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров на станции метро «Западный вокзал». В результате инцидента пострадала женщина.



Напомним, в прошлом году в Ницце неизвестный напал на людей с ножом. СМИ тогда сообщали о трех погибших. Перед этим в городе Конфлан-Сент-Онорин, в 27 километрах от Парижа, обезглавили преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова.

Татьяна Демина