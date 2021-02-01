В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро

В Брюсселе вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров на станции метро «Западный вокзал». Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию.

В результате инцидента пострадала женщина. Выяснилось, что на нее напал бывший сожитель. Полиция уже арестовала нападавшего.

Фото: wikimedia.org

Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках приостановили. Правоохранительные органы не квалифицируют случившееся как теракт.

В прошлом году во французском городе Ницце неизвестный напал на людей с ножом. СМИ тогда сообщали о трех погибших. Перед этим в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова.

Татьяна Леухина