В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро
В Брюсселе вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров на станции метро «Западный вокзал». Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию.
В результате инцидента пострадала женщина. Выяснилось, что на нее напал бывший сожитель. Полиция уже арестовала нападавшего.
Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках приостановили. Правоохранительные органы не квалифицируют случившееся как теракт.
В прошлом году во французском городе Ницце неизвестный напал на людей с ножом. СМИ тогда сообщали о трех погибших. Перед этим в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова.
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