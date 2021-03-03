Приволжская транспортная прокуратура выдала Польше гражданина Белоруссии, находящегося в розыске

Приволжская транспортная прокуратура выдала Польше гражданина Белоруссии, которого разыскивали за совершение разбоя и захват заложника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Входе проведения экстрадиционной проверки было установлено, что данный гражданин в 2004 году, находясь на территории Польши вместе с братом, ударил гражданина из Вьетнама деревянной дубинкой по голове и похитил его имущество на сумму 32 тысячи злотых. Позже он захватил в заложники гражданина Вьетнама, требуя от его близких выкуп в размере 300 тысяч злотых.

В 2005 году III Уголовный отдел районного суда Варшавы — Праги постановил заключить мужчин под стражу. Они были объявлены в международный розыск.

В августе 2019 года в Нижнем Новгороде задержали одного из братьев. На основании собранных Приволжской транспортной прокуратурой материалов было принято решение об удовлетворении запроса генпрокуратуры Польши о выдаче указанного лица компетентным органам данного иностранного государства.

Сейчас мужчина передан правоохранительным органам Республики Польши.

Ранее в Казани задержали жителя Ярославской области, находившегося в федеральном розыске.

Ольга Плешкова