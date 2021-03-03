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«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в первом матче серии плей-офф КХЛ

19:21, 03.03.2021
«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

«Салават Юлаев» дома проиграл челябинскому «Трактору» (1:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Гости открыли счет на 4-й минуте встречи после сольного прохода Виталия Кравцова. Уфимцы отыгрались в следующей же атаке, когда Владислав Картаев отправил шайбу под рукой голкипера «Трактора».

В двух других периодах по одной заброшенной шайбе отметился Вячеслав Основин, на что хоккеисты «Салавата Юлаева» своими голами ответить не смогли.

5 марта команды проведут второй матч серии, после чего переедут в Челябинск.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Голы:
0:1 (04:06) — Кравцов;
1:1 (05:04) — Картаев (Лисовец, Науменков);
1:2 (29:07) — Основин (Ильин);
1:3 (43:49) — Основин (Гика).

СпортХоккей Башкортостан
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