«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» дома проиграл челябинскому «Трактору» (1:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Гости открыли счет на 4-й минуте встречи после сольного прохода Виталия Кравцова. Уфимцы отыгрались в следующей же атаке, когда Владислав Картаев отправил шайбу под рукой голкипера «Трактора».

В двух других периодах по одной заброшенной шайбе отметился Вячеслав Основин, на что хоккеисты «Салавата Юлаева» своими голами ответить не смогли.

Стартовый матч серии — за «Трактором» pic.twitter.com/pCQ7xbpSMG — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) March 3, 2021

5 марта команды проведут второй матч серии, после чего переедут в Челябинск.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Голы:

0:1 (04:06) — Кравцов;

1:1 (05:04) — Картаев (Лисовец, Науменков);

1:2 (29:07) — Основин (Ильин);

1:3 (43:49) — Основин (Гика).