«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в первом матче серии плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» дома проиграл челябинскому «Трактору» (1:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Гости открыли счет на 4-й минуте встречи после сольного прохода Виталия Кравцова. Уфимцы отыгрались в следующей же атаке, когда Владислав Картаев отправил шайбу под рукой голкипера «Трактора».
В двух других периодах по одной заброшенной шайбе отметился Вячеслав Основин, на что хоккеисты «Салавата Юлаева» своими голами ответить не смогли.
Стартовый матч серии — за «Трактором» pic.twitter.com/pCQ7xbpSMG— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) March 3, 2021
5 марта команды проведут второй матч серии, после чего переедут в Челябинск.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Голы:
0:1 (04:06) — Кравцов;
1:1 (05:04) — Картаев (Лисовец, Науменков);
1:2 (29:07) — Основин (Ильин);
1:3 (43:49) — Основин (Гика).
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