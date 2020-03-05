Вице-премьер Белоусов рассказал об отмене ПМЭФ-2020

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году, заявил вице-премьер и председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», - передает ТАСС его слова.

Соответствующее решение принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

Отметим, что после новости об отмене форума курсы доллара и евро ускорили рост по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.

До решения комитета курс евро составлял 75,27 рубля, а курс доллара — 67,24 рубля. После объявления об отмене форума, курс европейской валюты, по состоянию на 20:46 мск, поднялся — до 75,9 рубля, а курс американской — до 67,78 рубля, пишет ТАСС.