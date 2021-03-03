Новости общества

14:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Оглашены имена кандидатов на пост председателя Союза писателей Татарстана

13:57, 03.03.2021
Оглашены имена кандидатов на пост председателя Союза писателей Татарстана
Фото: google.com / maps

На проходящем в Казани XIX съезде Союза писателей Татарстана объявили имена кандидатов на пост руководителя — это Ркаиль Зайдулла, Вахит Имамов, Рамис Аймет и Рафис Курбан.

Кандидатуру Ркаиля Зайдуллы предложил народный писатель Гарай Рахим, кандидатуру поэта Рамиса Аймета поддержал Фуат Галимуллин, Вахита Имамова выдвинула поэтесса Назиба Сафина, а Рафиса Курбана — Рахман Шафигуллин.

В работе съезда участвуют руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и министр культуры РТ Ирада Аюпова. К работе съезда по видео-конференц-связи присоединились филиалы союза в Челнах и Альметьевске.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем