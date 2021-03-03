Оглашены имена кандидатов на пост председателя Союза писателей Татарстана
На проходящем в Казани XIX съезде Союза писателей Татарстана объявили имена кандидатов на пост руководителя — это Ркаиль Зайдулла, Вахит Имамов, Рамис Аймет и Рафис Курбан.
Кандидатуру Ркаиля Зайдуллы предложил народный писатель Гарай Рахим, кандидатуру поэта Рамиса Аймета поддержал Фуат Галимуллин, Вахита Имамова выдвинула поэтесса Назиба Сафина, а Рафиса Курбана — Рахман Шафигуллин.
В работе съезда участвуют руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и министр культуры РТ Ирада Аюпова. К работе съезда по видео-конференц-связи присоединились филиалы союза в Челнах и Альметьевске.ОбществоКультура Татарстан
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