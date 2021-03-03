«Уфа» — «Урал»: Урунов, Бизоза и Коновалов выйдут с первых минут

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и «Уралом», который состоится сегодня в столице Башкортостана.

С первых минут в составе уфимцев появятся три новичка. В старте игру начнут защитник Неманья Милетич и полузащитники Парфе Бизоза и Остон Урунов, арендованный у «Спартака». Последний уже играл в первом матче «Уфы» в РПЛ в 2021 году против «Химок» (1:2), выйдя на замену во втором тайме.

В число запасных попали Владислав Камилов и Олег Дзантиев. Место в воротах привычно занял Александр Беленов.

У гостей впервые в стартовый состав попал вратарь Иван Коновалов, арендованный у казанского «Рубина» до конца сезона.

Матч в Уфе начнется в 12.00 по мск. Победитель пары выйдет в четвертьфинал турнира.

Напомним, встреча между «Уфой» и «Уралом» в Кубке России была перенесена на 3 марта из-за погодных условий в столице Башкирии в конце февраля. Ранее команды обсуждали вариант с проведением матча в Турции.

Стартовые составы команд на игру:

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков.