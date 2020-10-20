КАМАЗ испытает новый электробус-«гармошку» в Москве

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На НЕФАЗе, дочернем предприятии КАМАЗа, выпустили сочлененный автобус–«гармошку», полевые испытания которого пройдут на основных маршрутах Москвы в начале зимы. Автобусы планируется тестировать около полугода.

Длина электробуса — более 18 метров, его вместительность — 135 человек, 48 мест — сидячие, еще в салоне есть пространство для маломобильных пассажиров с колясками и инвалидностью. В электробусе-«гармошке» есть usb-разъемы для зарядки телефона и система климат-контроля.

Выпуск разработки в серийное производство запланирован на конец следующего года, сообщают «Вести КАМАЗа».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ направит в Москву для тестовой эксплуатации новый сочлененный электробус особо большого класса.