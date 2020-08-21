КАМАЗ направит в Москву электробус-«гармошку»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» направит в Москву для тестовой эксплуатации новый сочлененный электробус особо большого класса. Об этом сообщается на сайте компании.

«Это вариант электробуса с так называемой «гармошкой», который сможет перевозить почти в два раза больше пассажиров. Данная модель была разработана в соответствии с техническими требованиями нашего постоянного заказчика — «Мосгортранса», — рассказал руководитель службы продвижения пассажирского электротранспорта компании Андрей Долганов про КАМАЗ-6292.

Известно, что готовый опытный образец будет направлен в Москву уже в конце 2020 года, где и пройдет зимой «полевые» испытания по основным маршрутам города.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ отправил на тестовые испытания образец седельного тягача с двумя криобаками.

