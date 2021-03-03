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В Сети появилось видео дрифтующих КАМАЗов под аккомпанемент Дениса Мацуева

12:29, 03.03.2021 1
В Сети появилось видео дрифтующих КАМАЗов под аккомпанемент Дениса Мацуева
Фото: скриншот

На youtube-канале ПАО «КАМАЗ» опубликовали видео с выступлением, посвященным 45-летию выпуска первого КАМАЗа.

Машины новой линейки автогиганта КАМАЗ-54901 поколения К5 дрифтовали под аккомпанемент российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Он исполнил композицию Григория Свиридова «Время, вперед!». Водители в ритм музыке нажимали на клаксоны, действие сопровождалось фейерверками.

Ранее КАМАЗ выкладывал в своем аккаунте в TikTok видео о том, как происходит стыковка кабины и шасси будущего грузовика. Как поясняют авторы ролика, этот процесс на заводе называют «женитьба».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:47
    Великолепно! Все молодцы! Знай наших!
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