В Сети появилось видео дрифтующих КАМАЗов под аккомпанемент Дениса Мацуева
На youtube-канале ПАО «КАМАЗ» опубликовали видео с выступлением, посвященным 45-летию выпуска первого КАМАЗа.
Машины новой линейки автогиганта КАМАЗ-54901 поколения К5 дрифтовали под аккомпанемент российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Он исполнил композицию Григория Свиридова «Время, вперед!». Водители в ритм музыке нажимали на клаксоны, действие сопровождалось фейерверками.
Ранее КАМАЗ выкладывал в своем аккаунте в TikTok видео о том, как происходит стыковка кабины и шасси будущего грузовика. Как поясняют авторы ролика, этот процесс на заводе называют «женитьба».
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