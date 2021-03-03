В Минздраве РТ пока не планируют рекомендовать работодателям давать отгул после вакцинации

В Татарстане пока не планируется рекомендовать работодателям давать отгул сотрудникам после вакцинации от COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— Этот вопрос можно обсуждать, о нем можно говорить. Но планов на данный момент таких нет. В любом случае, вакцинация — вопрос настолько щепетильный, что каждая такая инициатива идет не только через регион, но и через федеральный центр. На данный момент такой директивы от федерального центра нет.

Фото: mos.ru

Согласно последним данным, в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 84 484 человека. Вторую дозу получили 20 385 человек. За сутки прививку сделали 1 775 татарстанцев.



В понедельник мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал крупные предприятия и учреждения бюджетной сферы города продолжать работу по вакцинации сотрудников на рабочих местах, чтобы снизить нагрузку на поликлиники.

Татьяна Леухина