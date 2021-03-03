В Альметьевском районе на пожаре погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Три человека погибли на пожаре в селе Кульшарипово Альметьевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы минувшей ночью. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит частный бревенчатый одноэтажный жилой дом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Спасатели обнаружили тела трех человек. На место происшествия выехал Альметьевский прокурор Дамир Яфизов. Следственные органы проводят процессуальную проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Ход и результаты проверочных мероприятий контролируются прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В понедельник два человека погибли в результате пожара в квартире в Зеленодольске.