В Альметьевском районе на пожаре погибли три человека
Три человека погибли на пожаре в селе Кульшарипово Альметьевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы минувшей ночью. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит частный бревенчатый одноэтажный жилой дом.
Спасатели обнаружили тела трех человек. На место происшествия выехал Альметьевский прокурор Дамир Яфизов. Следственные органы проводят процессуальную проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Ход и результаты проверочных мероприятий контролируются прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РТ.
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