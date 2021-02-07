Матч Кубка России между «Уфой» и «Уралом» может пройти в Турции

Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом» может пройти в Турции. Об этом «Реальному времени» стало известно от собственных источников знакомых с ситуацией.

Сейчас стороны рассматривают вариант переноса кубковой встречи в Анталию.

«У нас заключительная часть подготовки к возобновлению сезона. 22 февраля уже кубковый матч в Уфе с «Уралом». Пока есть возможность, надо готовиться в хороших условиях, при хорошей погоде. Если не получится договориться перенести эту игру сюда в Анталию, а разговоры такие ведутся, то будем играть при отрицательной температуре», — отметил источник.

Фото: vk.com/ufafc

Кубковая встреча с «Уралом» намечена на 22 февраля и изначально должна была пройти в столице Башкортостана. Если матч перенесен не будет, то игра состоится в Уфе. При этом вход на трибуны стадиона «Нефтяник» будет для зрителей бесплатным.

Напомним, ранее власти Башкортостана увеличили разрешенную заполняемость арены «Уфы» на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) до 85%.