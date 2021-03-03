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В Казани госпитализировали в РКИБ туриста из Занзибара

10:34, 03.03.2021
В Казани госпитализировали в РКИБ туриста из Занзибара
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани за сутки во время санитарного контроля в аэропорту выявили гражданина с симптомами заболевания и температурой, прилетевшего из Занзибара. Туриста госпитализировали в РКИБ, рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Ему поставили диагноз — внебольничная пневмония. Результат теста на малярию показал отрицательный результат. Все контакты — а их 329 — передали в Минздрав РФ. 137 человек — жители других российских регионов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)
ОбществоМедицина Татарстан
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