В Казани госпитализировали в РКИБ туриста из Занзибара

В Казани за сутки во время санитарного контроля в аэропорту выявили гражданина с симптомами заболевания и температурой, прилетевшего из Занзибара. Туриста госпитализировали в РКИБ, рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Ему поставили диагноз — внебольничная пневмония. Результат теста на малярию показал отрицательный результат. Все контакты — а их 329 — передали в Минздрав РФ. 137 человек — жители других российских регионов.

